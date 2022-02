Covid, da Napoli la ricerca per la difesa dei polmoni post-virus (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’arginina affronta la consumazione muscolare toracica portata dal Covid, diminuisce la permanenza in semiterapia intensiva in ospedale e aiuta chi ha avuto il Covid a riprendersi fisicamente e psicologicamente dopo esserne guarito. L’ uso del farmaco è al centro della sperimentazione che si è svolta in collaborazione tra Napoli e gli Usa, con i medici del sistema sanitario pubblico e la Damor, fabbrica farmacologica napoletana che guarda alla ricerca e alla collaborazione con il Pubblico. “Questo studio – spiega Giuseppe Fiorentino, primario di Pneumologia e Terapia Sub Intensiva dell’ospedale Cotugno – nasce dalla disperazione di noi clinici con pazienti che hanno complicanze vascolari e perdono 7 chili tutti di massa muscolare. Abbiamo cominciato una ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– L’arginina affronta la consumazione muscolare toracica portata dal, diminuisce la permanenza in semiterapia intensiva in ospedale e aiuta chi ha avuto ila riprendersi fisicamente e psicologicamente dopo esserne guarito. L’ uso del farmaco è al centro della sperimentazione che si è svolta in collaborazione trae gli Usa, con i medici del sistema sanitario pubblico e la Damor, fabbrica farmacologica napoletana che guarda allae alla collaborazione con il Pubblico. “Questo studio – spiega Giuseppe Fiorentino, primario di Pneumologia e Terapia Sub Intensiva dell’ospedale Cotugno – nasce dalla disperazione di noi clinici con pazienti che hanno complicanze vascolari e perdono 7 chili tutti di massa muscolare. Abbiamo cominciato una ...

