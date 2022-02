"Cosa sono pronto a scommettere". Crisi Ucraina, la profezia di Toni Capuozzo: scenario inquietante (Di martedì 15 febbraio 2022) "Le guerre oggi sono fatte di guerre di propaganda e psicologiche": Toni Capuozzo, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete 4, ha parlato della Crisi in Ucraina, con la Russia da una parte e gli Stati Uniti dall'altra. "Io scommetterei che non succede niente, c'è una via d'uscita onorevole per Putin e per Biden", ha continuato i giornalista. E in effetti qualche segnale di distensione sembra già esserci stato. Il presidente russo, infatti, ha fatto sapere di essere "disponibile a negoziare". Nel corso della trasmissione, poi, è stata mandata in onda anche l'intervista esclusiva a Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, che ha detto: "Quando ascoltiamo le dichiarazioni della Casa Bianca e di Downing Street sul fatto che la Russia avrebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) "Le guerre oggifatte di guerre di propaganda e psicologiche":, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete 4, ha parlato dellain, con la Russia da una parte e gli Stati Uniti dall'altra. "Ioi che non succede niente, c'è una via d'uscita onorevole per Putin e per Biden", ha continuato i giornalista. E in effetti qualche segnale di distensione sembra già esserci stato. Il presidente russo, infatti, ha fatto sapere di essere "disponibile a negoziare". Nel corso della trasmissione, poi, è stata mandata in onda anche l'intervista esclusiva a Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, che ha detto: "Quando ascoltiamo le dichiarazioni della Casa Bianca e di Downing Street sul fatto che la Russia avrebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Cosa sono Referendum sull'eutanasia, che cos'è e che cosa prevede: attesa la decisione della Corte Costituzionale Referendum sull'eutanasia, cosa succede il 15 febbraio e quali sono le richieste Il referendum per l'eutanasia è stato sostenuto da più di 1 miliardo di persone, le cui firme sono state depositate in ...

Djokovic: "Non sono no - vax, ma pronto a sacrificare tornei se costretto a vaccinarmi" 'Non sono mai stato contrario alle vaccinazioni', ha detto Djoko, confermando di aver fatto i vaccini da bambino, 'ma ho sempre sostenuto la libertà di scegliere cosa mettere nel proprio corpo'. "Il ...

Cosa sono i fagioli zolfini? Agrodolce Novak Djokovic: “Pronto a rinunciare a Roland Garros e Wimbledon piuttosto che vaccinarmi” Ma ho sempre sostenuto la libertà di decidere cosa mettere nel proprio corpo. I principi del processo decisionale sul mio corpo sono più importanti di qualsiasi titolo o altro. Sto cercando di essere ...

Ancora tensioni tra Alex e Delia "Amore mio, cosa sta succedendo?" sono queste le prime parole di Alex "Dove è finita la Delia che conosco io? La donna che non si fa manipolare e che non cambia idea. Stai mettendo in dubbio tutto ...

