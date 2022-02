Concorso Agenti Polizia Penitenziaria 976 posti: graduatorie dei vincitori (Di martedì 15 febbraio 2022) ***aggiornamento del 15/02/2022: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’avviso relativo alle graduatorie dei vincitori del Concorso per 976 allievi Agenti di Polizia Penitenziaria, pubblicate sulla pagina relativa al Concorso sul sito del Ministero della Giustizia e scaricabili a questo indirizzo. Leggi l’avviso *aggiornamento del 29/04/2021: le prove del Concorso Agenti Polizia Penitenziaria si terranno presso la Scuola di formazione e aggiornamento per il personale del Corpo di Polizia e dell’Amministrazione Penitenziaria “Giovanni Falcone” di Roma dal 24 maggio al 3 giugno, ore 10 e ore 15, con le modalità indicate nel decreto 27 aprile. Dal 30 aprile nella scheda di ... Leggi su leggioggi (Di martedì 15 febbraio 2022) ***aggiornamento del 15/02/2022: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’avviso relativo alledeidelper 976 allievidi, pubblicate sulla pagina relativa alsul sito del Ministero della Giustizia e scaricabili a questo indirizzo. Leggi l’avviso *aggiornamento del 29/04/2021: le prove delsi terranno presso la Scuola di formazione e aggiornamento per il personale del Corpo die dell’Amministrazione“Giovanni Falcone” di Roma dal 24 maggio al 3 giugno, ore 10 e ore 15, con le modalità indicate nel decreto 27 aprile. Dal 30 aprile nella scheda di ...

Loiri Porto San Paolo: concorso per 3 agenti di Polizia Locale Loiri Porto San Paolo. Il Comune di Loiri Porto San Paolo ha pubblicato il bando di concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione a tempo pieno e determinato di tre Agenti di Polizia Locale , da inquadrare nel profilo professionale di istruttore di vigilanza, Cat. C1., da ...

Concorso Agenti Polizia Penitenziaria 976 posti: graduatorie dei vincitori

