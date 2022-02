Champions, tensione Real Madrid-PSG: avete letto? (Di martedì 15 febbraio 2022) Che i climi tra Real Madrid e Psg non fossero distesi era noto, vuoi per la Superlega, vuoi per Mbappe. Insomma, sicuramente ci sono stati diversi motivi che hanno portato la disgregazione del rapporto tra le due società. Nella serata di ieri, era prevista una cena tra i due presidenti Perez e Al-Khelaifi, precedente all’incontro di Champions tra le due squadre stasera, che doveva essere di cortesia, come spesso accade prima delle prime partite. Tuttavia è stato un nulla di fatto, poichè annullato proprio a causa di queste tensioni. Che l’appuntamento sia stato rinviato oggi a pranzo? Leggi su rompipallone (Di martedì 15 febbraio 2022) Che i climi trae Psg non fossero distesi era noto, vuoi per la Superlega, vuoi per Mbappe. Insomma, sicuramente ci sono stati diversi motivi che hanno portato la disgregazione del rapporto tra le due società. Nella serata di ieri, era prevista una cena tra i due presidenti Perez e Al-Khelaifi, precedente all’incontro ditra le due squadre stasera, che doveva essere di cortesia, come spesso accade prima delle prime partite. Tuttavia è stato un nulla di fatto, poichè annullato proprio a causa di queste tensioni. Che l’appuntamento sia stato rinviato oggi a pranzo?

