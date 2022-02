Canada | proteste no vax | Trudeau ricorre a leggi d’emergenza

(Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il premier canadese Justinha invocato il ricorso alledi emergenza per mettere fine alleno vax che stanno paralizzando il Paese. E’ la prima vota che l’Emergencies Act, approvato nel 1988, viene usato. In base alla legge, il premier ha il potere di sospendere le libertà civili per ristabilire l’ordine.ha annunciato che le misure avranno una durata “limitata” e ne verrà fatto un uso “ragionevole e proporzionato”, senzare all’impiego dei militari. Tra i provvedimenti che potrebbero essere adottati, il congelamento dei conti bancari di coloro che sono legati alle. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

(Adnkronos) – Il premier canadese Justin Trudeau ha invocato il ricorso alle leggi di emergenza per mettere fine alle proteste no vax che stanno paralizzando il Paese. E' la prima vota che ...Canada, il premier Trudeau ha dichiarato l'emergenza nazionale per fermare le proteste No vax. Il premier canadese ha dichiarato l'emergenza pubblica nazionale per mettere fine alle proteste contro le ...