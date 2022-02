Bob, Pechino 2022: Francesco Friedrich è medaglia d’oro in un vero e proprio festival tedesco (Di martedì 15 febbraio 2022) Francesco Friedrich non sbaglia mai e sa solo vincere, facendo sua anche la gara di bob a 2 dei Giochi Olimpici di Pechino 2022. Sul budello di Yanqing il fuoriclasse nativo di Pirna ha aperto un vero e proprio festival tedesco, dato che la Germania è stata in grado di monopolizzare tutto il podio con i Cinque Cerchi, confermandosi Nazione egemone negli sport da budello. A livello personale il tedesco è il primo a completare il successo in back-to-back nel bob a 2 ai Giochi, andando a mettere un altro alloro nella sua bacheca già immensa. Prima di oggi, dopotutto, il suo palmares parlava di 2 medaglie d’oro olimpiche (doppietta a PyeongChang 2018), 11 titoli mondiali, 6 europei, 4 Coppe del Mondo nel bob a 2, 3 Coppe ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022)non sbaglia mai e sa solo vincere, facendo sua anche la gara di bob a 2 dei Giochi Olimpici di. Sul budello di Yanqing il fuoriclasse nativo di Pirna ha aperto un, dato che la Germania è stata in grado di monopolizzare tutto il podio con i Cinque Cerchi, confermandosi Nazione egemone negli sport da budello. A livello personale ilè il primo a completare il successo in back-to-back nel bob a 2 ai Giochi, andando a mettere un altro alloro nella sua bacheca già immensa. Prima di oggi, dopotutto, il suo palmares parlava di 2 medaglieolimpiche (doppietta a PyeongChang 2018), 11 titoli mondiali, 6 europei, 4 Coppe del Mondo nel bob a 2, 3 Coppe ...

