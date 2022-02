Belen Rodriguez si sfoga sul Grande Fratello VIP 6: il suo commento (Di martedì 15 febbraio 2022) Anche Belen Rodriguez si è ritrovata a dire la sua sul Grande Fratello VIP 6, in particolare dopo il rientro in casa di Alex Belli. Vi ricordiamo che il fotografo era stato espulso dal gioco e adesso è rientrato per chiarire la sua situazione con Delia Duran che si trova nella casa. Una situazione che per regolamento sarebbe vietata e che non era mai capitata prima d’ora al GF VIP. Belen rende noto che segue il reality, per poi sbeffeggiarlo chiedendosi se sia realtà o immaginazione. E il riferimento dell’argentina sembra essere al triangolo che Alex forma con la compagna e Soleil Sorge. Gf vip, Belen Rodriguez segue il gioco della Casa Belen Rodriguez è una fedele telespettatrice del Gf vip 6 in corso e a rivelarlo è lei stessa negli ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 15 febbraio 2022) Anchesi è ritrovata a dire la sua sulVIP 6, in particolare dopo il rientro in casa di Alex Belli. Vi ricordiamo che il fotografo era stato espulso dal gioco e adesso è rientrato per chiarire la sua situazione con Delia Duran che si trova nella casa. Una situazione che per regolamento sarebbe vietata e che non era mai capitata prima d’ora al GF VIP.rende noto che segue il reality, per poi sbeffeggiarlo chiedendosi se sia realtà o immaginazione. E il riferimento dell’argentina sembra essere al triangolo che Alex forma con la compagna e Soleil Sorge. Gf vip,segue il gioco della Casaè una fedele telespettatrice del Gf vip 6 in corso e a rivelarlo è lei stessa negli ...

