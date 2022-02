**Balneari: fonti M5S, norma soddisfacente e gare 'sbloccate'** (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - E' stato il MoVimento 5 Stelle a chiedere la sospensiva del Cdm sulle concessioni balneari "per valutare i dettagli del testo. Si ritiene l'impianto complessivo soddisfacente e le gare “formalmente” sbloccate. E' importante aver tutelato le aziende familiari e aver inserito la clausola occupazionale". Lo riferiscono fonti del M5S. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - E' stato il MoVimento 5 Stelle a chiedere la sospensiva del Cdm sulle concessioni balneari "per valutare i dettagli del testo. Si ritiene l'impianto complessivoe le“formalmente”. E' importante aver tutelato le aziende familiari e aver inserito la clausola occupazionale". Lo riferisconodel M5S.

