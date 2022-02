Balneari, Cdm proroga le concessioni al 2023 e gara dal 2024 (Di martedì 15 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha approvato un provvedimento sulle concessioni che si compone di due parti: un emendamento al ddl sulla concorrenza già incardinato in Parlamento, con norme applicabili in seguito all’approvazione definitiva, che prevedono che le concessioni attuali, comprese quelle in proroga, continuino a essere efficaci fino al 31 dicembre 2023. Dai 1 gennaio 2024 le concessione saranno assegnate tramite gara. Le concessioni assegnate con procedure concorsuali a evidenza pubblica proseguono fino alla naturale scadenza. Inoltre, un disegno di legge che prevede una delega al Governo per l’adozione, entro sei mesi, di uno o più decreti legislativi per semplificare la disciplina sulle concessioni demaniali per finalità ... Leggi su ildenaro (Di martedì 15 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha approvato un provvedimento sulleche si compone di due parti: un emendamento al ddl sulla concorrenza già incardinato in Parlamento, con norme applicabili in seguito all’approvazione definitiva, che prevedono che leattuali, comprese quelle in, continuino a essere efficaci fino al 31 dicembre. Dai 1 gennaiole concessione saranno assegnate tramite. Leassegnate con procedure concorsuali a evidenza pubblica proseguono fino alla naturale scadenza. Inoltre, un disegno di legge che prevede una delega al Governo per l’adozione, entro sei mesi, di uno o più decreti legislativi per semplificare la disciplina sulledemaniali per finalità ...

