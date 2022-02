Atletica, Jacobs contro lo statunitense Baker: giovedì la sfida in Francia (Di martedì 15 febbraio 2022) È ufficiale: giovedì sera, a Lievin, in Francia, il campione olimpico in carica Marcell Jacobs, affronterà lo statunitense Ronnie Baker, uno degli sprinter più quotati del mondo. Baker, quinto in 9.95 nella finale di Tokyo 2020, aveva già affrontato Jacobs anche nella precedente semifinale, due ore prima, in quel magico 1° agosto, quando ha superato per un centesimo l’azzurro (9.83 a 9.84). I due però si sono già incontrati in passato nei 60 indoor di Lievin, nell’edizione di due anni fa: successo in 6.44 per il 28enne del Kentucky, sesta piazza per Jacobs in 6.63. Alla gara sono scritti anche l’ivoriano Arthur Cissé e il francese Jimmy Vicaut già piegati da Jacobs a Berlino, gli altri statunitensi Chris Belcher, Cravont Charleston, ... Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022) È ufficiale:sera, a Lievin, in, il campione olimpico in carica Marcell, affronterà loRonnie, uno degli sprinter più quotati del mondo., quinto in 9.95 nella finale di Tokyo 2020, aveva già affrontatoanche nella precedente semifinale, due ore prima, in quel magico 1° agosto, quando ha superato per un centesimo l’azzurro (9.83 a 9.84). I due però si sono già incontrati in passato nei 60 indoor di Lievin, nell’edizione di due anni fa: successo in 6.44 per il 28enne del Kentucky, sesta piazza perin 6.63. Alla gara sono scritti anche l’ivoriano Arthur Cissé e il francese Jimmy Vicaut già piegati daa Berlino, gli altri statunitensi Chris Belcher, Cravont Charleston, ...

Advertising

Eurosport_IT : E chi lo batte? ?? Marcell Jacobs si prende i 60m a Lodz con lo stratosferico crono di 6''49 ??????… - Eurosport_IT : ANCORA JACOBS! ?????? Dopo Berlino l'azzurro si prende i 60m anche Lodz! ?? #WorldIndoorTour | #Athletics |… - Agenzia_Ansa : Atletica: Jacobs vince ancora, 6''49 nei 60 a meeting Lodz. Olimpionico si migliora rispetto all'esordio stagionale… - sportface2016 : #Atletica, #Jacobs contro lo statunitense #Baker: giovedì la sfida in #Francia - atleticaitalia : #atletica ?? Jacobs vs Baker, sfida di fuoco a Liévin ???? Giovedì in Francia primo faccia a faccia tra l'oro olimpic… -