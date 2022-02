Alex Belli racconta della discussione in studio con Alfonso Signorini (Di martedì 15 febbraio 2022) Il racconto di Alex Belli Poco dopo la puntata di ieri del GF Vip, Alex Belli (tornato stavolta da ospite nella Casa) è andato subito a cercare un primo confronto con sua moglie Delia Duran, soprattutto ora che lei ha deciso di lasciarlo e fare dei passi indietro. I due hanno cominciato parlare e, a L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 15 febbraio 2022) Il racconto diPoco dopo la puntata di ieri del GF Vip,(tornato stavolta da ospite nella Casa) è andato subito a cercare un primo confronto con sua moglie Delia Duran, soprattutto ora che lei ha deciso di lasciarlo e fare dei passi indietro. I due hanno cominciato parlare e, a L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

trash_italiano : FRANCESCA CIPRIANI E ALEX BELLI A #CEPOSTAPERTE. IS THIS IL METAVERSO? - GrandeFratello : Dayane ha conosciuto Alex Belli? Per lei è il tipo giusto per Soleil? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in… - tempoweb : 'Ti spiego perché...' così #AlexBelli cerca di riconquistare #DeliaDuran #gfvip #15febbraio #iltempoquotidiano… - Jes912 : RT @Iabetti: Il paragone con Alex belli e soleil #uominiedonne - sara_saretta___ : @Oj91280784 Per me non si può davvero pensare che sia tutta roba spontanea,di spontaneo Alex belli non ha nemmeno i… -