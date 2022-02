Abusi sessuali e ricatti ad un alunno: ex prof in manette (Di martedì 15 febbraio 2022) Violenza sessuale aggravata ed estorsione aggravata nei confronti di un alunno minorenne: sono queste le accuse per cui i carabinieri di Potenza hanno arrestato un ex docente di 51 anni, originario di Bari. Gli episodi risalgono al 2016... Leggi su europa.today (Di martedì 15 febbraio 2022) Violenza sessuale aggravata ed estorsione aggravata nei confronti di unminorenne: sono queste le accuse per cui i carabinieri di Potenza hanno arrestato un ex docente di 51 anni, originario di Bari. Gli episodi risalgono al 2016...

lauraboldrini : Al fianco di studentesse e studenti di #Cosenza in protesta contro gli abusi sessuali ai danni di 13 compagne di li… - vaticannews_it : #8febbraio #Ratzinger: 'Ancora una volta posso solo esprimere nei confronti di tutte le vittime di abusi sessuali l… - zazoomblog : Abusi sessuali e ricatti ad un alunno: ex prof in manette - #Abusi #sessuali #ricatti #alunno: - faccioilposs : RT @lauraboldrini: Al fianco di studentesse e studenti di #Cosenza in protesta contro gli abusi sessuali ai danni di 13 compagne di liceo,… - FQMagazineit : Il principe Andrea trova un accordo con Virginia Giuffrè: pagherà un indennizzo alla donna che lo accusa di abusi s… -