Virginia Raffaele ospite di Radio Deejay: “Stavo lì a defecare in un Vietnam di tappi di gomma”. L’esilarante aneddoto sulla sua infanzia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Virginia Raffaele torna nei teatri con Samusà, il suo nuovo spettacolo. In una intervista del 10 febbraio scorso a Radio Deejay, l’imitatrice e attrice romana ha parlato anche della propria infanzia, vissuta nel luna park di Roma all’EUR, dove lavorava la famiglia: “L’ho anche odiato, dovevi stare al chiodo sempre, anche quando venivano i miei amici, dovevo stare lì al bancone. È stato un po’ al contrario, i bambini pregano i genitori di andare al luna park, io invece di stare a casa”. Poi il racconto di un aneddoto molto ‘personale’: “Stavo lì le ore a defecare in un Vietnam di tappi di gomma. Quando dovevo fare i bisognini – ha raccontato Raffaele a Linus e Nicola Savino -, mia madre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022)torna nei teatri con Samusà, il suo nuovo spettacolo. In una intervista del 10 febbraio scorso a, l’imitatrice e attrice romana ha parlato anche della propria, vissuta nel luna park di Roma all’EUR, dove lavorava la famiglia: “L’ho anche odiato, dovevi stare al chiodo sempre, anche quando venivano i miei amici, dovevo stare lì al bancone. È stato un po’ al contrario, i bambini pregano i genitori di andare al luna park, io invece di stare a casa”. Poi il racconto di unmolto ‘personale’: “lì le ore ain undidi. Quando dovevo fare i bisognini – ha raccontatoa Linus e Nicola Savino -, mia madre ...

