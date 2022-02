VIDEO | Xu Mengtao regala alla Cina l’oro negli aerials

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Xuha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 per quanto riguarda la specialità degli aerial. La padrona di casa ha vinto la competizione con il punteggio di 108.61 punti chiudendo per 66 centesimi sulla bielorussa Hanna Huskova (107.95). La Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018 ha sfiorato il bis, ma si è dovuta arrenderecinese che torna sul podio dopo aver alle messo in bacheca la medaglia d’argento in Russia in quel di Sochi 2014. Terzo posto quest’oggi per statunitense Megan Nick (93.76) davanticonnazionale Ashley Caldwell (83.71). La nativa di Liaoning è scoppiata a piangere dopo aver vinto il primo oro olimpico in carriera. Xuera la favorita della competizione individuale e non ha deluso le aspettative. Si tratta della seconda medaglia in queste ...