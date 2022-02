Ucraina | sui mercati irrompe rischio geopolitico | giù le borse

(Di lunedì 14 febbraio 2022)azionari a picco nella mattinata in Europa, con l'indice regionale Stoxx Europe 600 in calo del 2,9% e pesanti ribassi su tutte le piazze, da Milano, meno 3,17%, a Francoforte, meno 3,03%, a ...

I timori di un conflitto inpesanomercati. Nel primo giorno di contrattazioni all'indomani di un weekend carico di tensioni, le Borse europee registrano cali pesanti, mentre aumentano i prezzi di gas e petrolio. Le ...Pioggia di vendite sulle borse europee, appesantite dalla crisiche venerdì sera ha provocato la caduta di Wall Street e un nuovo balzo dei prezzi del ...azioni improvvise e destabilizzanti...I satelliti mostrano ingenti forze militari sul campo e anche via mare, esercitazioni che convivono con la popolazione civile, l'Ucraina è praticamente circondata, ma l'attacco potrebbe arrivare sul ...che incombe pesante e minacciosa sul popolo ucraino. Il silenzio e l’indifferenza non sono un’opzione. Non c'è pace senza vigilanza costante. Pertanto, conclude, “siamo tutti condannati alla pace e ...