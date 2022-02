Ucraina | il tilt della diplomazia e la propaganda del Cremlino

(Di lunedì 14 febbraio 2022) L’ambasciatore a Londra parla alla Bbc di «concessioni» sul ritirorichiesta di adesione alla Nato, poi dice di essere stato frainteso. Rt e Tass ignorano la rettifica di Kiev. La direttrice di Rt mostra di piangere in diretta e dice che gli ucraini vogliono campi di concentramento per i russi. Viaggio nella guerra ibrida che già si sta combattendo

