Agenzia_Ansa : Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiesto alla Russia oggi 'segnali immediati di de-escalation' nella crisi con… - fattoquotidiano : L’Ucraina è pronta a rinunciare all’adesione alla Nato “per evitare il conflitto”. Il cancelliere tedesco Scholz in… - Tg3web : La tensione altissima non ferma i tentativi di dialogo per risolvere la crisi ucraina. Il cancelliere tedesco Schol… - ilfattovideo : Ucraina, il cancelliere tedesco Scholz: “La Russia colga le offerte di dialogo” - OrioliPaolo : RT @DomaniGiornale: Dopo l'incontro a #Kiev con Zelensky, il cancelliere tedesco Scholz assicura nuovi aiuti economici ma allo stesso tempo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina cancelliere

...questione dell'ingresso dell'nella Nato attualmente "non è in agenda", e "al momento non è rilevante" e per questo è strano che la Russia agisca come se lo fosse. Lo ha detto il...... 'saremmo pronti a sanzioni su vasta scala, se la Russia violerà nuovamente la sovranità, sapremo cosa fare'. Lo ha detto iltedesco Olaf Scholz, durante la conferenza stampa ...Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, oggi in missione in Ucraina, ha invitato la Russia a "cogliere le offerte di dialogo. Posso assicurarvi – ha aggiunto – che manterremo il sostegno ...Ancora durante la recente visita del neo cancelliere tedesco Olaf Scholz a Washington, Joe Biden ha citato esplicitamente il gasdotto minacciando di bloccarlo nel caso la Russia dovesse aggredire ...