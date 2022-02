Tottenham-Wolverhampton 0-2 | gol e highlights del match | VIDEO

Advertising

Crisi- Continua il periodo difficile deldi Antonio Conte, che ieri sera in casa ha rimediato la terza sconfitta consecutiva (2 - 0 contro il). Crisi, il caso legato a Bentancur e Kulusevski A far infuriare i tifosi, in questo caso, anche l'ex Juve Rodrigo Bentancur , che sui social ha scatenato ironie e commenti ...... 23' Keane, 78' Gordon Norwich City - Manchester City 0 - 4 31' Sterling, 48' Foden, 70', 90' Sterling0 - 2 6' Jimenez, 18' Dendoncker Newcastle - Aston Villa 1 - 0 35' ...Antonio Conte (afp). Contro il Wolverhampton è arrivata la terza sconfitta consecutiva per gli Spurs guidati dal tecnico italiano. Ai microfoni di beIN SPORTS, il tecnico del Tottenham Antonio Conte ...Non è un buon momento per il Tottenham in Premier League. La squadra di Antonio Conte è reduce da tre sconfitte consecutive e nella prossima giornata sarà chiamata dalla proibitiva partita contro la ...