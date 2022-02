Torino, intervento al piede riuscito per Praet (Di lunedì 14 febbraio 2022) intervento riuscito ad Anversa per Dennis Praet. Il centrocampista del Torino è stato operato in Belgio alla clinica Az Monica del professor Geert Declerq al piede destro per stabilizzare l’infrazione ossea: “L’intervento è perfettamente riuscito e il calciatore inizierà il percorso riabilitativo già nei prossimi giorni”, rende noto il club granata. La stagione del forte trequartista belga, però, è sostanzialmente finita qui. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022)ad Anversa per Dennis. Il centrocampista delè stato operato in Belgio alla clinica Az Monica del professor Geert Declerq aldestro per stabilizzare l’infrazione ossea: “L’è perfettamentee il calciatore inizierà il percorso riabilitativo già nei prossimi giorni”, rende noto il club granata. La stagione del forte trequartista belga, però, è sostanzialmente finita qui. SportFace.

Advertising

Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Torino. Praet operato in Belgio, intervento riuscito - sportface2016 : #Torino, intervento al piede riuscito per #Praet - SMaglia : RT @ILTOROSIAMONOI: Il Torino ha reso noto che 'Dennis Praet è stato operato oggi in Belgio, ad Anversa presso la clinica AZ Monica dal Pro… - ILTOROSIAMONOI : Il Torino ha reso noto che 'Dennis Praet è stato operato oggi in Belgio, ad Anversa presso la clinica AZ Monica dal… - TV7Benevento : Calcio: Torino, intervento al piede riuscito per Praet ma stagione finita - -