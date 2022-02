Politano e Lobotka si fermano: l’esito degli esami strumentali (Di lunedì 14 febbraio 2022) Matteo Politano e Stanislav Lobotka si sono infortunati durante Napoli-Inter. I due calciatori hanno avuto problemi muscolari. In particolare Politano è uscito al 26? dopo aver provato a restare in campo. Lobotka, invece, ha sentito un problema alla coscia destra al termine del match. Sia Lobotka che Politano si sono sottoposti questa mattina ad esami strumentali. Ecco il report ufficiale sugli infortuni da parte della SSCN: “Nella mattinata Matteo Politano si è sottoposto a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. esami anche per Stanislav Lobotka i cui esiti hanno evidenziato una lesione di basso grado ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 14 febbraio 2022) Matteoe Stanislavsi sono infortunati durante Napoli-Inter. I due calciatori hanno avuto problemi muscolari. In particolareè uscito al 26? dopo aver provato a restare in campo., invece, ha sentito un problema alla coscia destra al termine del match. Siachesi sono sottoposti questa mattina ad. Ecco il report ufficiale sugli infortuni da parte della SSCN: “Nella mattinata Matteosi è sottoposto aclinici eche hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra.anche per Stanislavi cui esiti hanno evidenziato una lesione di basso grado ...

