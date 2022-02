“Perché ho lasciato UeD”. Martina Vitali, il gesto di Matteo Ranieri e la verità sull’addio al programma (Di lunedì 14 febbraio 2022) Uomini e Donne non è solo Gemma Galgani e Ida Platano. Uomini e Donne è molto di più. A lanciare l’ultima bomba sullo show più chiacchierato amato e seguito degli ultimi anni e una corteggiatrice che da poco ha lasciato il dating. Parliamo di Martina Viali che proprio quando era sembrato essere in grado di aprire una breccia nel cuore di Matteo Ranieri aveva lasciato il programma. I motivi erano rimasti fumosi almeno fino a questo momento. La corteggiatrice ha infatti deciso di raccontare la sua esperienza a Uomini e Donne ed il motivo del suo addio. “La vita va avanti e quello a Uomini e Donne è stato un percorso bello, anche se non è andato come volevo Appena uscita dal programma ho provato una cera delusione. Soprattutto Perché non sono riuscita ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) Uomini e Donne non è solo Gemma Galgani e Ida Platano. Uomini e Donne è molto di più. A lanciare l’ultima bomba sullo show più chiacchierato amato e seguito degli ultimi anni e una corteggiatrice che da poco hail dating. Parliamo diViali che proprio quando era sembrato essere in grado di aprire una breccia nel cuore diavevail. I motivi erano rimasti fumosi almeno fino a questo momento. La corteggiatrice ha infatti deciso di raccontare la sua esperienza a Uomini e Donne ed il motivo del suo addio. “La vita va avanti e quello a Uomini e Donne è stato un percorso bello, anche se non è andato come volevo Appena uscita dalho provato una cera delusione. Soprattuttonon sono riuscita ...

Advertising

summo_t : @GilettiMassimo perché ieri sera non ha chiesto conto a @demagistris del buco di bilancio dì 5 Miliardi di euro las… - txmporaryfix : ciao oggi ho lasciato a bocca aperta il mio prof di filosofia perché gli ho raccontato tutto quello che aveva detto nella scorsa lezione?? - unicornpolyglot : @succodifungo @Sevy_ @aanssiosa No, your non va lasciato. In inglese i possessivi si mettono ovunque, in italiano N… - ioledamie : @StefaniaDelfin1 Ah ecco, perché sapevo che lui fosse sposato e con un figlio e quindi questo post mi ha lasciato un attimo confusa - attivitaryl : — mai lasciato solo e mai lo farò, perché io senza di te non sono nulla, non esisto senza di te. mi dai sempre una… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché lasciato Drusilla Foer si commuove parlando del fantomatico marito scomparso: Un amore potente ... Foer è il cognome del mio ultimo marito, Hans de Foer ho tolto il 'de' perché mi dicono già che ... Una Drusilla inedita dunque che forse per la prima volta ha lasciato spazio alle sue fragilità, ...

Perugia, il giallo di Elena, trovata morta in casa dal padre: indagini in corso La notizia della prematura scomparsa di Elena Giorgelli ha lasciato senza parole tutte le persone ... verso l'alto, verso la libertà, forse perché sapevi di essere una farfalla e le farfalle tornano ...

Perché scegliere Valletta e Malta per un weekend invernale Touring Club ... Foer è il cognome del mio ultimo marito, Hans de Foer ho tolto il 'de'mi dicono già che ... Una Drusilla inedita dunque che forse per la prima volta haspazio alle sue fragilità, ...La notizia della prematura scomparsa di Elena Giorgelli hasenza parole tutte le persone ... verso l'alto, verso la libertà, forsesapevi di essere una farfalla e le farfalle tornano ...