Orietta Berti le scandalose conchiglie sul seno? Come si presenta in studio | Fazio sconcertato | Guarda

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Lesuldial Festival di Sanremo 2021 hanno fatto epoca. Quest'anno la 78enne, mitico "Usignolo di Cavriago", ha fatto bis al Festival, non all'Ariston ma direttamente sulla nave da crociera che ospitava l'esilarante show "collaterale" a quello di Amadeus. I suoi vestiti hanno generato strepitose gag con il co-conduttore Fabio Rovazzi. Finita la kermesse,è tornata nel suo habitat naturale, Che tempo che fa e il tavolo di Fabio, su Rai3. Ieri sera, per lo sconcerto ditore e ospiti, ha pensato bene di recuperare quelle "piazzate strategicamente sul suo abito da sera, un anno fa. Anzi, lase le è portate direttamente a casa e se ...

Advertising

trash_italiano : Noi che stiamo passando il venerdì sera a guardare Orietta Berti che duetta con una lumaca siamo dalla parte giusta… - mesonorotta : Quando avrò una figlia la vestirò anche io da Orietta Berti a carnevale. Se invece avrò un bambino lo vestirò da Amadeus - MarcoVouFicar : MINI ORIETTA BERTI - vanjakkk : RT @weirdzay: non ci sto credendo raga orietta berti ha commentato raga il multiverso si è aperto - 126stelle : RT @TTYUN5WF: orietta berti e haechan sono uguali @126stelle sono uguali. -

Ultime Notizie dalla rete : Orietta Berti

RaiNews

A chiudere la serata come ogni puntata ci sarà Che Tempo Che Fa " Il Tavolo al quale parteciperanno i personaggi del cast fisso Nino Frassica, Gigi Marzullo,, Mago Forest e gli ospiti ...Stasera , domenica 13 febbraio su Rai3 nuovo appuntamento Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio , con Luciana Littizzetto , Filippa Lagerbåck , Gigi Marzullo , Nino Frassica ,, Mago Forest ; tornano ufficialmente nel cast fisso Ale e Franz . Anticipazioni e Ospiti della Puntata di Stasera di Che Tempo che Fa Walter Ricciardi , consulente scientifico del ...Spettacoli e Cultura - Il duo formato da Fausto Lama e California non è in gara, ma Amadeus li ha voluti lo stesso al Festival, dopo il successo della scorsa edizione con 'Fiamme Negli Occhi', a bordo ...Ritroveremo Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti, Mago Forest; tornano ufficialmente nel cast fisso Ale e Franz. Ricordiamo che su Rai 3 alle ore 20.00 ...