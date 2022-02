Negramaro Unplugged European Tour 2022 da fine settembre in concerto in Italia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Milano. «Ogni canzone avrà dei ricordi e io ho bisogno dei ricordi da dare a mia figlia e al nostro pubblico». Lo ha specificato Giuliano Sangiorgi durante la presentazione dell’Unplugged European Tour 2022 dei Negramaro che partirà a fine settembre dall’Italia. «Torneremo con una nuova veste dei pezzi – ha sostenuto il front-man della band – Il nostro impegno è usare le canzoni come se fossero pelle: siamo sempre alla ricerca dei nuovi mondi con una essenza antica, con solo canzoni ed emozioni da portare avanti». A causa del perdurare della situazione pandemica che si è protratta anche in questi primi mesi del 2022, il Tour indoor dei Negramaro si sposta forzatamente in autunno e viene ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 14 febbraio 2022) Milano. «Ogni canzone avrà dei ricordi e io ho bisogno dei ricordi da dare a mia figlia e al nostro pubblico». Lo ha specificato Giuliano Sangiorgi durante la presentazione dell’deiche partirà adall’. «Torneremo con una nuova veste dei pezzi – ha sostenuto il front-man della band – Il nostro impegno è usare le canzoni come se fossero pelle: siamo sempre alla ricerca dei nuovi mondi con una essenza antica, con solo canzoni ed emozioni da portare avanti». A causa del perdurare della situazione pandemica che si è protratta anche in questi primi mesi del, ilindoor deisi sposta forzatamente in autunno e viene ...

