Martano | prova a darsi fuoco in casa mentre è in quarantena Ricoverato al Vito Fazzi

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Si è cosparso di liquido infiammabile e hato aera in isolamento per aver contratto il Covid: tragedia sfiorata questa mattina, a, dove alle prime luci dell’alba, un uomo è stato soccorso dal 118. L’uomo è stato trasferito in ospedale, al “”, dove è stato medicato ein terapia: non risulterebbe in pericolo, ma avrebbe riportato alcune ustioni al volto.(leccesette.it) L'articoloinè in al "" proviene da Noi Notizie..

Advertising

NoiNotizie : Martano (#Lecce): prova a darsi fuoco in casa mentre è in quarantena - LecceSette : Si cosparge di liquido infiammabile e prova a darsi fuoco: tragedia sfiorata a Martano - BortoneMauro : Si cosparge di liquido infiammabile e prova a darsi fuoco: tragedia sfiorata a Martano -

Ultime Notizie dalla rete : Martano prova

Noi Notizie

Si è cosparso di liquido infiammabile e ha provato a darsi fuoco, mentre era in isolamento per aver contratto il Covid: tragedia sfiorata questa mattina, a, dove alle prime luci dell'alba, un uomo è stato soccorso dal 118. L'uomo è stato trasferito in ospedale, al "Fazzi", dove è stato medicato e ricoverato in terapia: non risulterebbe in ......impassibile del Governo sta mettendo a durala tenuta di un intero settore. C'è bisogno urgente di avviare il tavolo sull'automotive per affrontare la transizione tecnologica". SaraSi è cosparso di liquido infiammabile e ha provato a darsi fuoco, mentre era in isolamento per aver contratto il Covid: tragedia sfiorata questa mattina, a Martano, dove alle prime luci dell’alba, un ...