LIVE Italia-Canada 2-4 curling, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: si va all’ottavo end con l’ultimo stone. Bisogna reagire ora (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08:51 Perla di Arman che passa ad un millimetro dalla guardia e sposta una delle rosse nella casa, mettendo un secondo punto giallo provvisorio. 08:50 Piccolo regalo di Gallant che nel cercare una bocciata, tira via una delle sue. 08:49 Il Canada occupa la fascia centrale. Arman riesce a spostare le due rosse nella casa con un buon tiro. 08:48 Preciso Gonin con i primi due lanci. Mettiamo due stone laterali sul lato destro. 08:47 Inizia l’ottavo end. Abbiamo l’ultimo stone e sarà decisivo provare a marcare più di un punto. 08:45 Preciso Retornaz nella bocciata. Mano nulla e si rimane sul 2-4. Manterremo l’ultimo stone nell’ottavo end. 08:43 End ormai nettamente indirizzato. Basterà mettere a segno le ultime ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08:51 Perla di Arman che passa ad un millimetro dalla guardia e sposta una delle rosse nella casa, mettendo un secondo punto giallo provvisorio. 08:50 Piccolo regalo di Gallant che nel cercare una bocciata, tira via una delle sue. 08:49 Iloccupa la fascia centrale. Arman riesce a spostare le due rosse nella casa con un buon tiro. 08:48 Preciso Gonin con i primi due lanci. Mettiamo duelaterali sul lato destro. 08:47 Inizia l’ottavo end. Abbiamoe sarà decisivo provare a marcare più di un punto. 08:45 Preciso Retornaz nella bocciata. Mano nulla e si rimane sul 2-4. Manterremonell’ottavo end. 08:43 End ormai nettamente indirizzato. Basterà mettere a segno le ultime ...

