"La riforma Cartabia? Non serve a niente" (Di lunedì 14 febbraio 2022) Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia, boccia la riforma Cartabia e rilancia una riforma costituzionale dell'intero sistema Leggi su ilgiornale (Di lunedì 14 febbraio 2022) Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia, boccia lae rilancia unacostituzionale dell'intero sistema

Ultime Notizie dalla rete : riforma Cartabia 'Evitare il pelo nell'uovo': Amato dà una 'spintarella' ai quesiti referendari, ma non è detto... I quesiti sulla giustizia non tengono conto della riforma Cartabia, il cui iter si sta completando. Certo è che la decisione della Corte sarà, in un senso o nell'altro, presa come sempre sul filo ...

La politica aspetta il giudizio della Consulta. Il pelo nell'uovo. Amato dà una "spintarella" ai quesiti referendari I quesiti sulla giustizia non tengono conto della riforma Cartabia, il cui iter si sta completando. Certo è che la decisione della Corte sarà, in un senso o nell'altro, presa come sempre sul filo ...

"La riforma Cartabia? Non serve a niente" il Giornale "La riforma Cartabia? Non serve a niente" “Domande sulla giustizia? Casomai, sull'ingiustizia”. Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia, ne è più che convinta: "il sistema giudiziario non funziona" e la riforma Cartabia non migliorerà la ...

Anche Palamara boccia la riforma "C'è stato sicuramente un cambiamento dall'avvento del ministro Cartabia, ma con la riforma il sistema rimane inalterato: la candidatura del magistrato verrà comunque espressa dal sistema delle ...

