Kaio Jorge lascia la Juventus | se ne va all’estero

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Ormai è piuttosto chiaro:non rientra nei piani della; il brasiliano, a giugno, sembra molto vicino ad un club estero. Altra partita, ennesima panchina percon Allegri che, nel finale, ha preferito buttare nella mischia Marley Ake. Il tecnico bianconero ha mandato un messaggio piuttosto chiaro, facendo capire come non ci siano possibilità per cambiare la situazione del centravanti brasiliano. A giugno probabile la cessione ad un club estero. Scopriamo quale. Getty ImagesLaha pareggiato con l’Atalanta grazie ad un colpo di testa, nei minuti di recupero, di Danilo; gol che permette ai bianconeri di non perdere ma che significa, a meno di clamorosi ribaltoni, addio sogni scudetto. Sabrina Salerno, un buongiorno bollente: il seno straborda, non ...