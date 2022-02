Istigazione all’odio: un like su Facebook può costituire reato, lo afferma la Cassazione (Di lunedì 14 febbraio 2022) Una sentenza della Cassazione può mettere nei guai molti leoni da tastiera frequentatori dei social network L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 14 febbraio 2022) Una sentenza dellapuò mettere nei guai molti leoni da tastiera frequentatori dei social network L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Nicobel82 : RT @Marivan53: @AnitaCecolin Anche se sono gli ucraini appoggiati dagli USA che vogliono riprendersi il Donbass e la Crimea, c'è Mentana… - AndreaLisi15 : RT @GPDP_IT: #SaveTheDate | 15.02.22 h. 12 | Audizione della Vicepresidente #GarantePrivacy @GCerrinaFeroni presso la Commissione straordin… - falanga_na : RT @todorov_denis: In un paese normale la trasmissione di Giuseppe Brindisi verrebbe chiusa domattina per istigazione all'odio. #ZonaBianca - LaVeritVera1 : @GPDP_IT @GCerrinaFeroni @SenatoStampa Ah, quindi oggi difenderete le persone che giustamente hanno scelto di non v… - ardovig : RT @GPDP_IT: #SaveTheDate | 15.02.22 h. 12 | Audizione della Vicepresidente #GarantePrivacy @GCerrinaFeroni presso la Commissione straordin… -