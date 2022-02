Inter | attacco frontale di Nainggolan | stavolta la bordata indigna i tifosi

(Di lunedì 14 febbraio 2022) L’, dopo il pareggio contro il Napoli, è scivolata al secondo posto. Intanto arrivano le bordate dicheno i. Continua a far discutere il derby andato in scena il 5 febbraio, vinto dal Milan ai danni dell’grazie alla doppietta firmata da Olivier Giroud. Radja, infatti, ai microfoni del canale Twitch Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ErGeometra : RT @MimmoAdinolfi: Da Lazio Inter 3 a 1 sono passate 17 partite di campionato nelle quali Lautaro e Dzeko hanno fatto 4 gol a testa su azio… - la_stordita : RT @MimmoAdinolfi: Da Lazio Inter 3 a 1 sono passate 17 partite di campionato nelle quali Lautaro e Dzeko hanno fatto 4 gol a testa su azio… - MimmoAdinolfi : Da Lazio Inter 3 a 1 sono passate 17 partite di campionato nelle quali Lautaro e Dzeko hanno fatto 4 gol a testa su… - SpazioInter : Inzaghi studia il Liverpool: mossa a sorpresa in attacco? - - infoitsport : Inter-Liverpool, Vidal al posto di Barella: in attacco può stare fuori… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter attacco

L'esterno d'destro ed il regista di centrocampo sono usciti malconci dallo scorso match di campionato al Maradona contro l'di Simone Inzaghi. Tramite un comunicato ufficiale pubblicato ...Tandem dicomposto da Dzeko e Lautaro Martinez. QUI LIVERPOOL - I Reds potrebbero adottare ... Le probabili formazioni di- Liverpool(3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, ...... anche al Liverpoolci si attacca a lui il vero dubbio è chi lo accompagnerà in attacco nella sfida contro la formazione di Klopp. Il giocatore che ha trascinato l'Inter con il Napoli e agli ottavi ...Due summit per provare a chiudere prima dell’estate. L’Inter fa sul serio per Gianluca Scamacca, obiettivo principale per rinforzare l’attacco nerazzurro. La Gazzetta dello Sport svela che ci sono ...