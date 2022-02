Inter, asse caldo con il Sassuolo per Scamacca: spunta la nuova formula! (Di lunedì 14 febbraio 2022) Beppe Marotta e Giovanni Carnevali, ad di Inter e Sassuolo, si sono visti diverse volte per confrontarsi a 360 gradi, a partire dalla cena nel post partita di Coppa Italia da Ribot, il noto ristorante a due passi da San Siro. Al centro della conversazioni il trasferimento di Frattesi e soprattutto di Scamacca a giugno. Davide Frattesi e Gianluca Scamacca, calciatori del SassuoloNei faccia a faccia di questi giorni, in particolare, il dirigente Interista ha ribadito l’intenzione del club nerazzurro di chiudere l’operazione con un prestito articolato, in modo da dare una garanzia alla controparte sul riscatto a medio termine. I segnali d’intesa sono ormai chiari, nonostante resti ancora differente lettura dei termini del prestito con obbligo di riscatto. Più complessa la ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 14 febbraio 2022) Beppe Marotta e Giovanni Carnevali, ad di, si sono visti diverse volte per confrontarsi a 360 gradi, a partire dalla cena nel post partita di Coppa Italia da Ribot, il noto ristorante a due passi da San Siro. Al centro della conversazioni il trasferimento di Frattesi e soprattutto dia giugno. Davide Frattesi e Gianluca, calciatori delNei faccia a faccia di questi giorni, in particolare, il dirigenteista ha ribadito l’intenzione del club nerazzurro di chiudere l’operazione con un prestito articolato, in modo da dare una garanzia alla controparte sul riscatto a medio termine. I segnali d’intesa sono ormai chiari, nonostante resti ancora differente lettura dei termini del prestito con obbligo di riscatto. Più complessa la ...

