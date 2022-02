Il medico le dice che finge e si mette a ridere | solo quando fa una Tac emerge l’orrore

Leggi su howtodofor

(Di martedì 15 febbraio 2022) Soltanto un anno fa la 24enne Georgia McLennan, studentessa australiana, si sentiva la persona più fortunata del mondo. Aveva dinanzi a sé un futuro radioso e una vita felice. All'improvviso, però, è arrivata una terribile diagnosi, derivata dai controlli per alcune fitte al petto: "Andavo una o due volte alla settimana dal. Credevo si trattasse di un trauma, tanto che il mio dottore più volte ironizzò chiedendomi se non mi stessi inventando tutto". Gli approfondimenti clinici hanno delineato una situazione gravissima: era affetta da tumori alla milza e al fegato. "Ero sotto shock, non potevo credere che fosse successo a me. Fino a pochi mesi prima ero in piena salute". Alla giovane è stato diagnosticato un linfoma di Burkitt, che si contraddistingue per la rapidissima progressione. In genere compare in seguito all'infezione provocata dal virus di ...