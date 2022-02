I venti di guerra sull'Ucraina affondano le Borse Ue, a Milano banche ko. Spread vola a 170 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Vendite anche sui listini asiatici, pesano le tensioni geopolitiche. A Piazza Affari si salvano i titoli energetici. Prezzi petrolio e gas in rialzo Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 14 febbraio 2022) Vendite anche sui listini asiatici, pesano le tensioni geopolitiche. A Piazza Affari si salvano i titoli energetici. Prezzi petrolio e gas in rialzo

Advertising

NicolaPorro : ?? #Ucraina, la Russia muove la flotta. Terminata da poco la telefonata #Putin-#Biden: cosa si sono detti ?? - fabiopierfeder5 : Ucraina, soffiano sempre più forti i venti di guerra. Mercati in tensione, petrolio verso 100 dollari Ed io mi preo… - simonamancini24 : RT @ansa_economia: Borsa: venti di guerra zavorrano listini, Europa apre in calo . Parigi (-2,05%), Francoforte (-2,33%), Londra (-0,11%)… - simonamancini24 : RT @ansa_economia: Venti di guerra zavorrano listini, Milano in profondo rosso. Parigi (-2,05%), Francoforte (-2,33%), Londra (-0,11%) #ANS… - ag_notizie : Crisi energetica e venti di guerra: si torna a parlare del rigassificatore di Porto Empedocle… -