Grande Fratello Vip : i concorrenti hanno ricevuto la terza dose (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tra riso e ironia, si può affermare con sicurezza che nessuno sembra essere al riparo dal contagio dal Covid come i partecipanti del Grande Fratello Vip. Ognuno dei concorrenti, prima di entrare nella Casa più famosa d’Italia targata Mediaset, è stato costretto ad una ferrea quarantena, per scongiurare ogni possibilità di contagio. Una volta entrati, il rischio di contrarre il Coronavirus si era praticamente ridotto al minimo. Adesso i partecipanti del Grande Fratello Vip hanno anche ricevuto (o sono in procinto di ricevere) la terza dose. In teoria, non era previsto che la notizia trapelasse così in fretta. Tuttavia, Manila Nazzaro si è lasciata sfuggire questa informazione, parlando con gli altri inquilini del ... Leggi su zon (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tra riso e ironia, si può affermare con sicurezza che nessuno sembra essere al riparo dal contagio dal Covid come i partecipanti delVip. Ognuno dei, prima di entrare nella Casa più famosa d’Italia targata Mediaset, è stato costretto ad una ferrea quarantena, per scongiurare ogni possibilità di contagio. Una volta entrati, il rischio di contrarre il Coronavirus si era praticamente ridotto al minimo. Adesso i partecipanti delVipanche(o sono in procinto di ricevere) la. In teoria, non era previsto che la notizia trapelasse così in fretta. Tuttavia, Manila Nazzaro si è lasciata sfuggire questa informazione, parlando con gli altri inquilini del ...

Advertising

giuliamarzam : RT @viadiqua1: Davide: “Baru per te il grande fratello non finisce qui.” Jess: “Ma come hai detto che fuori da qui non ci vedremo più. Sai… - Sha26529 : Da 5 mesi a questa parte mi rendo conto di aver scelto la migliore, un pò sopra le righe si ma VERA, ha difeso semp… - Alessia48764431 : RT @JordeenDanvers: Però siamo noi a guardare un grande fratello diverso perché lui è “presissimo e attratto da lei” ma andate tutti a mang… - Solepassiotrash : RT @JordeenDanvers: Però siamo noi a guardare un grande fratello diverso perché lui è “presissimo e attratto da lei” ma andate tutti a mang… - mqvrii_ : CHIUDERÀ SICURAMENTE TRA POCO RAGAZZI, VOTIAMO JESSICA #jerù #jessvip -