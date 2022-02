Gli Anelli del Potere | i fan contro l’elfo nero inserito nella serie Amazon E Gandalf direbbe che…

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Glidel, prequel de Il Signore degli, lapiù attesa dell’anno, sbarca suprime il prossimo 2 settembre. Ma le prime foto ufficiali del cast hanno già scatenato polemiche roventi. Il motivo? Un elfo coloured e un’appartenente alla razza dei nani anch’essa nera. E’ giusto o no, insomma, il balckwashhing imposto all’opera di Tolkien il quale non aveva previsto elfi o nani di carnagione scura? Dietro questa scelta, secondo alcuni retroscena, non vi sarebbe tanto l’omaggio al solito trito e ritrito politicamente corretto, quanto la necessità di inserire cambiamenti perchénon avrebbe i diritti completi sulla frastagliata opera di Tolkien dalla quale è ricavabile il racconto de Glidel. LEGGI ...

iniziato il conto alla rovescia per Il Signore deglidel Potere . Prime Video ha svelato il primo teaser trailer ufficiale della sua serie più attesa del 2022. Lo spot di 60 secondi ha offerto agli spettatori del Super Bowl i primissimi ...Il teaser trailer della serie tv Il Signore deglidel Potere è arrivato online stanotte come previsto. Un teaser trailer breve, di un minuto, che ha scatenato le polemiche in chi ci ha visto troppa CGI e l'entusiasmo in chi ci ha visto ...Nella notte di ieri, durante il 56° Super Bowl della NFL, è stato rilasciato il primo teaser de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Il nuovo show Amazon, ispirato alla celebre saga fantasy ...Roma, 14 feb. (askanews) - Prime Video ha svelato il primo teaser trailer ufficiale di una delle serie più attese del 2022, "Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere".Lo spot di 60 secondi ha ...