GF Vip, Alessandro Basciano si ferisce durante la cena con Sophie (Di lunedì 14 febbraio 2022) durante la cena che il Grande Fratello Vip 6 ha organizzato in occasione di San Valentino per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, quest’ultimo ha avuto un piccolo incidente. Il trentenne genovese ha maldestramente fatto cadere a terra una ciotola in vetro che si è frantumata e gli ha tagliato la mano. Per fortuna Basciano è stato medicato immediatamente e subito dopo è tornato dalla sua Sophie, proseguendo la romantica serata. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Alex Belli sarebbe furioso con Delia Duran: il motivo Stando a quanto riportato da fonti vicine a Belli, l’attore vorrebbe vendicarsi della compagna per qualcosa che ha visto GF Vip, Alex Belli sarebbe furioso con ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 14 febbraio 2022)lache il Grande Fratello Vip 6 ha organizzato in occasione di San Valentino perCodegoni e, quest’ultimo ha avuto un piccolo incidente. Il trentenne genovese ha maldestramente fatto cadere a terra una ciotola in vetro che si è frantumata e gli ha tagliato la mano. Per fortunaè stato medicato immediatamente e subito dopo è tornato dalla sua, proseguendo la romantica serata. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Alex Belli sarebbe furioso con Delia Duran: il motivo Stando a quanto riportato da fonti vicine a Belli, l’attore vorrebbe vendicarsi della compagna per qualcosa che ha visto GF Vip, Alex Belli sarebbe furioso con ...

Advertising

VelvetMagIta : #GFVip 6, incidente per Alessandro Basciano durante la cena con Sophie: come sta il gieffino #gfvip6 #VelvetMag… - Roberto23186246 : @alessan28580338 @it_inter Infatti Alessandro è in vip mondiale - basciagonistan : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Alessandro Basciano scrive una romantica lettera a Sophie Codegoni: “Mi stai facendo ricredere nell’amore e…” L’im… - IsaeChia : #GfVip 6, Alessandro Basciano scrive una romantica lettera a Sophie Codegoni: “Mi stai facendo ricredere nell’amore… - blogtivvu : Alessandro e Sophie, San Valentino al GF Vip: il contenuto della romantica lettera di Basciano – VIDEO… -