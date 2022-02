Del Genio: “Osimhen non è uno da 25 gol a stagione. Ecco la coppia che sogno in attacco” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Paolo Del Genio ha parlato di Osimhen e del Napoli. Il giornalista ritiene il nigeriano fondamentale ma non un bomber da 25 gol a stagione. Paolo Del Genio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha analizzato la sfida del Napoli contro l’Inter. Il giornalista nel corso della trasmissione Radio Goal ha parlato anche del rendimento di Victor Osimhen: “E’ vero che l’ultima azione della partita si poteva fare meglio, ma la squadra di Spalletti non ha finito col pallone tra i piedi, è un non-problema e ci sono altre cose da dire sulla sfida del Maradona. Il rammarico c’è, si poteva vincere, ma ho un dubbio sul fatto che Spalletti potesse anticipare l’ingresso di Mertens almeno venti minuti prima, anche assieme ad Osimhen in campo”. Paolo Del Genio ha inoltre aggiunto: ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 14 febbraio 2022) Paolo Delha parlato die del Napoli. Il giornalista ritiene il nigeriano fondamentale ma non un bomber da 25 gol a. Paolo Del, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha analizzato la sfida del Napoli contro l’Inter. Il giornalista nel corso della trasmissione Radio Goal ha parlato anche del rendimento di Victor: “E’ vero che l’ultima azione della partita si poteva fare meglio, ma la squadra di Spalletti non ha finito col pallone tra i piedi, è un non-problema e ci sono altre cose da dire sulla sfida del Maradona. Il rammarico c’è, si poteva vincere, ma ho un dubbio sul fatto che Spalletti potesse anticipare l’ingresso di Mertens almeno venti minuti prima, anche assieme adin campo”. Paolo Delha inoltre aggiunto: ...

