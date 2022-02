Crisi ucraina, prove di dialogo. Scholz vola a Kiev: «È l’ora della de-escalation». E Mosca apre a un accordo (Di lunedì 14 febbraio 2022) La Crisi ucraina continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. Mentre soffiano venti di guerra, la diplomazia tenta in ogni modo di evitare l’escalation. Gli schieramenti si muovono su un equilibrio delicatissimo. Sullo sfondo, proseguono febbrili i tentativi di mediazione: oggi l’incontro del cancelliere tedesco Olaf Scholz con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, con l’obiettivo dichiarato di «garantire la pace in Europa». Domani sarà la volta del ministro degli esteri Luigi Di Maio che partirà in missione verso Kiev e poi a Mosca. Proprio da Mosca, intanto, arrivano segnali di distensione, con il ministro degli Esteri Serghei Lavrov che parla di un «accordo possibile» con l’Occidente. Scholz: «Mosca ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 febbraio 2022) Lacontinua a tenere il mondo con il fiato sospeso. Mentre soffiano venti di guerra, la diplomazia tenta in ogni modo di evitare l’. Gli schieramenti si muovono su un equilibrio delicatissimo. Sullo sfondo, proseguono febbrili i tentativi di mediazione: oggi l’incontro del cancelliere tedesco Olafcon il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, con l’obiettivo dichiarato di «garantire la pace in Europa». Domani sarà la volta del ministro degli esteri Luigi Di Maio che partirà in missione versoe poi a. Proprio da, intanto, arrivano segnali di distensione, con il ministro degli Esteri Serghei Lavrov che parla di un «possibile» con l’Occidente.: «...

