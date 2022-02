Covid: no vax rifiuta le cure e prende a calci un'infermiera (Di lunedì 14 febbraio 2022) Aggredita da un paziente no vax che ha rifiutato le cure. E’ accaduto ad un infermiera del San Camillo di Roma venerdì scorso. Secondo quanto riporta Il Messaggero l'uomo è stato denunciato per lesioni.... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 14 febbraio 2022) Aggredita da un paziente no vax che hato le. E’ accaduto ad undel San Camillo di Roma venerdì scorso. Secondo quanto riporta Il Messaggero l'uomo è stato denunciato per lesioni....

Advertising

HuffPostItalia : L'operaio No Vax: 'Mangio da mia madre, taglio le spese, resisterò finché il Pass cadrà' - HuffPostItalia : Operai si autotassano per sostenere i colleghi no vax - Adnkronos : #Covid, mortalità #novax 23 volte più alta di chi ha #terzadose: nuovi dati Iss. - Vincenz83942981 : RT @11Giuliano: Farsa pandemia: Quanto dura sto covid? 50 anni? Il vax non funziona. - Nicola23453287 : RT @11Giuliano: Farsa pandemia: Quanto dura sto covid? 50 anni? Il vax non funziona. -