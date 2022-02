Cosa ha detto Putin sull'espansione a est della Nato (Di lunedì 14 febbraio 2022) La diplomazia per il momento sembra avere la meglio nella questione Russia-Ucraina, ma la tensione resta alta: la situazione potrebbe degenerare in qualsiasi momento. Oggi si è tenuto un importante incontro al Cremlino tra il presidente... Leggi su europa.today (Di lunedì 14 febbraio 2022) La diplomazia per il momento sembra avere la meglio nella questione Russia-Ucraina, ma la tensione resta alta: la situazione potrebbe degenerare in qualsiasi momento. Oggi si è tenuto un importante incontro al Cremlino tra il presidente...

Advertising

borghi_claudio : Oh come sono prevedibili... vi ricordate cosa vi avevo detto prima ancora che la Pécresse fosse candidata? LA SVO… - chetempochefa : 'Il Papa denuncia la cultura dell'indifferenza, dice che i migrati non vanno solo accolti, ma vanno anche promossi,… - Glongari : @farted94 Non so cosa bene voglia dire hai fumato, ho detto che seguo lui perché non usa questi termini e non fa sp… - giuliog : RT @romatoday: Cosa ha detto Putin sull'espansione a est della Nato - lapacechenonho_ : RT @naiemzzu: “il ricordo più bello è l’abbraccio che ci siamo dati perché avevo la responsabilità di averlo coinvolto. alla fine all’orecc… -