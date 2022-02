Chihuahua e lupi: più parenti di quanto immaginiamo (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ammettiamolo, quando osserviamo un Chihuahua o un altro cane di piccola taglia fatichiamo a riconoscere di avere a che fare con un discendente del lupo. Eppure tra questi cagnolini e i pericolosi lupi predatori non c’è tanta differenza. I Chihuahua, per esempio, sono solo in parte il risultato di una nostra selezione. Il codice genetico dei lupi siberiani, a quanto pare, contempla la possibilità di dar vita a esemplari piccoli, come volpini o, appunto… Chihuahua! Affinità e divergenze fra il Chihuahua e il lupo – curiosauro.itlupi e Chihuahua: c’è continuità genetica Il codice genetico del lupo contiene da circa cinquantamila anni una mutazione che blocca la crescita di un esemplare. Quindi i cani di piccola taglia come i ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ammettiamolo, quando osserviamo uno un altro cane di piccola taglia fatichiamo a riconoscere di avere a che fare con un discendente del lupo. Eppure tra questi cagnolini e i pericolosipredatori non c’è tanta differenza. I, per esempio, sono solo in parte il risultato di una nostra selezione. Il codice genetico deisiberiani, apare, contempla la possibilità di dar vita a esemplari piccoli, come volpini o, appunto…! Affinità e divergenze fra ile il lupo – curiosauro.it: c’è continuità genetica Il codice genetico del lupo contiene da circa cinquantamila anni una mutazione che blocca la crescita di un esemplare. Quindi i cani di piccola taglia come i ...

Advertising

peppos1987 : RT @Focus_it: Il vostro chihuahua non è poi così diverso da un lupo. Lo avreste mai detto? - Giuliaravi : RT @Focus_it: Il vostro chihuahua non è poi così diverso da un lupo. Lo avreste mai detto? - TuttoQuaNews : RT @Focus_it: Il vostro chihuahua non è poi così diverso da un lupo. Lo avreste mai detto? - sulsitodisimone : RT @Focus_it: Il vostro chihuahua non è poi così diverso da un lupo. Lo avreste mai detto? - Focus_it : Il vostro chihuahua non è poi così diverso da un lupo. Lo avreste mai detto? -