C'è posta per te, giallo su Alex Belli e sulla sua quarantena prima di rientrare al GF VIP 6 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Alex Belli dopo la squalifica rientra al Grande Fratello VIP 6 ma a far discutere è la sua partecipazione a C'è posta per Te con Francesca Cipriani. A invitare i due gieffini al people show di Maria De Filippi è Luciana Littizzetto, intenta a ricevere consigli dai giovani vip per avere una relazione duratura. Se Francesca propone il suo modello di coppia tradizionale, Alex non nasconde di essere per la "coppia aperta", lasciandosi andare a messaggi dai doppi sensi, che scatenano tra le reazioni più disparate dell'occhio pubblico. Inoltre, in vista del preannunciato ritorno dell'attore al Gf vip, si infiamma la polemica sul suo conto con il pubblico che si chiede come mai lui non sia in quarantena e abbia potuto registrare l'ospitata.

