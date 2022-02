Carte di credito Intesa San Paolo: se vedi questo messaggio sei a rischio truffa (Di lunedì 14 febbraio 2022) Spunta un nuovo pericolo per tutti i possessori di una carta di credito Intesa San Paolo. Fate attenzione se ricevete questo messaggio. Nuovo pericolo per tutti i possessori di una Carta di credito Intesa San Paolo. Torna a circolare una truffa che mette in pericolo tutti i clienti della Banca. Se vi arriva questo messaggio fate molta attenzione: i dettagli. Nuovo pericolo per tutti i possessori della carta di credito (via Screenshot)Oramai i pericoli sono sempre dietro l’angolo nel mondo di internet. Infatti sul web sono presenti milioni di truffe in cui gli utenti possono ingenuamente incappare. Il fenomeno è diffusissimo e spesso prende di mira le ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 14 febbraio 2022) Spunta un nuovo pericolo per tutti i possessori di una carta diSan. Fate attenzione se ricevete. Nuovo pericolo per tutti i possessori di una Carta diSan. Torna a circolare unache mette in pericolo tutti i clienti della Banca. Se vi arrivafate molta attenzione: i dettagli. Nuovo pericolo per tutti i possessori della carta di(via Screenshot)Oramai i pericoli sono sempre dietro l’angolo nel mondo di internet. Infatti sul web sono presenti milioni di truffe in cui gli utenti possono ingenuamente incappare. Il fenomeno è diffusissimo e spesso prende di mira le ...

