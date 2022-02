Brasile-Argentina si rigioca | maxi multa per le Nazionali

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Il Comitato Disciplinare della FIFA ha preso le sue decisioni in merito alla sfida tra, partita valida per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali in Qatar, originariamente in programma il 5 settembre 2021. Una partita iniziata e sospesa dopo pochi minuti a causa dell’irruzione della polizia sul terreno di gioco, per bloccare dei L'articolo

Nello scorso 7 settembre aveva fatto scalpore l'interruzione del match valevole per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar tra. La partita era stata sospesa dopo 9 minuti dalle autorità sanitarie per la presenza in campo di alcuni giocatori della Premier League , schierati in campo dall' Albiceleste , ...La Commissione Disciplinare della FIFA si è espressa quest'oggi sulla surreale sfida tradello scorso 5 settembre, gara valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale in Qatar, sospesa poco dopo il fischio d'inizio dopo l'ingresso in campo delle autorità sanitarie ...La Commissione Disciplinare della Fifa si è espressa quest'oggi sulla surreale sfida tra Brasile-Argentina dello scorso 5 settembre, gara valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale in Qatar, ...Brasile-Argentina andrà rigiocata. È questa la decisione della Commissione Disciplinare della FIFA in merito al Superclasico dello scorso 5 settembre 2021, valido per le qualificazioni ai Mondiali ...