Borse europee pesanti con Ucraina e timori inflazione. Spread in area 166 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Vendite anche sui listini asiatici, pesano le tensioni geopolitiche. A Piazza Affari riflettori su Unicredit. Prezzi petrolio e gas in rialzo

Ultime Notizie dalla rete : Borse europee Buongiorno dalla Borsa 14 febbraio 2022 Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. In caduta libera Francoforte , che affonda del 2,45%; soffre Londra , che evidenzia una perdita dell'1,37%; pesante Parigi , che ...

Borse europee pesanti con Ucraina e timori inflazione. Spread al top da aprile 2020 Ascolta il podcast Market mover Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in video La redazione di ...

Borse europee pesanti con Ucraina e timori inflazione. Spread al top da aprile 2020 Il Sole 24 ORE Le borse aprono in forte calo per timore della guerra in Ucraina Anche le altre principali Borse europee aprono le contrattazioni negative, anche sulla scia della chiusura con il segno meno di Tokyo, dove il Nikkei cede il 2,23%. Tra le piazze finanziarie europee, ...

BTp: spread con Bund apre in lieve calo a 165 punti, rendimento all'1,95% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 feb - Apertura in frazionale calo per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato europei, dopo una settimana che aveva confermato ...

