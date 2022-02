Benitez | “Mi legano bei ricordi a Napoli Il pareggio contro l’Inter ha confermato una cosa”

(Di lunedì 14 febbraio 2022) L’ex allenatore delRafaha rilasciato un’intervista a Il Corriere dello Sport, in cui ritorna sul suo passato in Campania e fa anche il punto sulla situazione Scudetto. Di seguito le sue dichiarazioni: FOTO: Getty –? È una città dove sono stato bene: ho ancora amici e lì ho vinto (una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, ndr). Mi fa piacere che stiano lottando per lo Scudetto, almibelli. Pareggiandohadi poter ambire fino all’ultimo al vertice“.

Benitez legano

