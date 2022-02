Avvio di settimana con piogge e neve,poi'assaggio' primavera (Di lunedì 14 febbraio 2022) neve e pioggia fino a mercoledì al Centronord, e da giovedì temperature in rapida risalita in tutta Italia: sono le previsioni per i prossimi giorni di Antonio Sanò, direttore de 'iLMeteo.it'. "La tanto acclamata perturbazione di San Valentino - afferma - è giunta sull'Italia. I primi importanti effetti si avranno a partire da oggi pomeriggio. Nelle prossime ore le terre assetate del ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 14 febbraio 2022)e pioggia fino a mercoledì al Centronord, e da giovedì temperature in rapida risalita in tutta Italia: sono le previsioni per i prossimi giorni di Antonio Sanò, direttore de 'iLMeteo.it'. "La tanto acclamata perturbazione di San Valentino - afferma - è giunta sull'Italia. I primi importanti effetti si avranno a partire da oggi pomeriggio. Nelle prossime ore le terre assetate del ...

