ATP Doha 2022 | avanzano Khachanov ed Evans | Fabbiano ko con Van De Zandschulp

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Ha preso il via il torneo ATP di, arrivato alla trentesima edizione e negli ultimi anni considerato come il migliore della categoria 250 dai tennisti stessi; in attesa dei ‘pezzi grossi’ che debutteranno al secondo turno, si sono disputate le prime cinque partite, tra cui c’è il ko di Thomascon Botic Van De. In contumacia i primi quattro, il quinto e il sesto giocatore del tabellonesenza troppi rischi: Danielci mette un’ora e mezza per mandare ko Egor Gerasimov; Kareninvece salva tre palle break nella sfida con Mackenzie McDonald, dimostrandosi assai più cinico del suo avversario. Denis Shapovalov conosce il suo avversario nel secondo turno: sarà Alex Molcan, che in un braccio di ferro durato due ore e quaranta minuti ha avuto ...

PROGRAMMA2502022 (MARTEDI 15 FEBBRAIO) CENTRE COURT dalle ore 12.30 italiane - (Q) Kovalik vs (7) Bublik a seguire - (WC) Jaziri vs Davidovich Fokina a seguire - Daniel vs (WC) A. Murray a ...Botic Van de Zandschulp ha causato l'eliminazione di Thomas Fabbiano al primo turno dell'250 di2022 , imponendosi attraverso il risultato di 6 - 2, 7 - 6(5) . L'olandese ha raccolto tra le mani il pallino del gioco repentinamente, non solo attraverso combinazioni in uscita dal ...Ha preso il via il torneo ATP di Doha, arrivato alla trentesima edizione e negli ultimi anni considerato come il migliore della categoria 250 dai tennisti stessi; in attesa dei ‘pezzi grossi’ che ...In quel di Doha non basta un ottimo secondo set a Thomas Fabbiano per ... recente vincitore del torneo ATP di Pune. Contro l’olandese, tennista che si sta affermando definitivamente a livello ATP dopo ...