Alunna con disabilità di 9 anni non riesce ad entrare a scuola: manca lo scivolo e il montacarichi è spesso guasto (Di lunedì 14 febbraio 2022) Purtroppo le barriere architettoniche nelle scuole in molti casi pregiudicano ancora il diritto allo studio. Così a Roma, una bambina di 9 anni in sedia a rotelle spesso è costretta a restare fuori e non poter frequentare le lezioni insieme ai compagni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 14 febbraio 2022) Purtroppo le barriere architettoniche nelle scuole in molti casi pregiudicano ancora il diritto allo studio. Così a Roma, una bambina di 9in sedia a rotelleè costretta a restare fuori e non poter frequentare le lezioni insieme ai compagni. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Alunna con disabilità di 9 anni non riesce ad entrare a scuola: manca lo scivolo e il montacarichi è spesso guasto - rvmoona : RT @FailingSun_: Da quando un professore chatta con un'alunna? E la preside che sapeva? Non ci siamo... #NonelArena #Castrolibero - Argillano : RT @FailingSun_: Da quando un professore chatta con un'alunna? E la preside che sapeva? Non ci siamo... #NonelArena #Castrolibero - FailingSun_ : Da quando un professore chatta con un'alunna? E la preside che sapeva? Non ci siamo... #NonelArena #Castrolibero - JuliaRaeveoje : In sede d'esame orale ha avuto pure la faccia tosta di farmi domande di continuo pur vedendo che ero in difficoltà.… -