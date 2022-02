14 febbraio Giornata mondiale dell’epilessia (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Oggi, 14 febbraio, è la Giornata mondiale dell’epilessia. Dalla Federazione Italiana Epilessie l’appello al ministero della Salute per un tavolo di lavoro permanente. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Oggi, 14, è la. Dalla Federazione Italiana Epilessie l’appello al ministero della Salute per un tavolo di lavoro permanente. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Pontifex_it : Da oggi al 14 febbraio, in occasione della 22ª Giornata di Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico, si può andar… - ItalyMFA : Ricorre oggi la Giornata internazionale della tolleranza zero per le Mutilazioni Genitali Femminili, una pratica gr… - elenabonetti : L’11 febbraio è la giornata in cui celebriamo la creatività, il talento e i sogni delle ragazze e delle donne nella… - CentroStudi_EL : RT @NomosCSP: È on line la #GiornataParlamentare del #14febbraio. Scopri cosa succede questa settimana nelle Aule e nelle Commissioni di #C… - FBusbani : RT @antoniocapitani: Astropagelle di oggi, lunedì 14 febbraio, con la Luna nel segno del Cancro fin verso le 12, poi nel Leone. Buona lettu… -