Verona-Udinese 4-0 | gialloblu calano poker

Verona, 13 feb. - (Adnkronos) - Il Verona torna a vincere dopo il ko contro la Juventus. Il decimo successo in Serie A degli scaligeri arriva con un netto 4-0 rifilato all'Udinese tra le mura amiche dello stadio 'Bentegodi' e firmato dalle reti di Depaoli al 2', Barak al 31', Caprari al 66' e Tameze all'84. In classifica i veneti agganciano momentaneamente la Fiorentina all'ottavo posto con 36 punti, mentre i bianconeri friulani restano fermi al 14° posto a quota 27.

